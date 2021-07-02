Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом разрешил гражданам 73 государств с 15 июля без визы приезжать в Беларусь на срок до пяти суток для вакцинации против коронавируса COVID-19. Однако перечня этих стран пока нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Желающие вакцинироваться должны будут подать заявку. После ее удовлетворения они смогут купить препарат и сделать прививку в медицинских организациях, список которых должно определить Министерство здравоохранения Белоруссии.

В Белоруссии производится более полумиллиона доз российской вакцины "Спутник V" в месяц. Как считает Лукашенко, этого достаточно, чтобы вакцинировать население страны и даже передавать излишки в Россию.

В Белоруссии зарегистрирована российская вакцина "Спутник Лайт". Также в стране используют китайскую вакцину Vero Cell.

Иностранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 в более чем 80 учреждениях здравоохранения Беларуси.

Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины составляет от 130 до 150 рублей (до 1630 грн.).

Списка стран, чьи граждане могут приехать в Беларусь на вакцинацию, пока нет, вероятно, в их число могут войти и граждане Украины.

Иностранцы смогут прилететь в Беларусь на самолете, приехать на поезде или автомобиле для вакцинации.

В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка.

Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям (в соответствии с межправительственными соглашениями, а также указами № 8 от 9 января 2017 года и № 300 от 7 августа 2019 года).

В случае въезда в Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта), или из третьей страны (не с целью транзита), необходимо наличие ПЦР теста и прохождение десятидневной самоизоляции и, только после завершения срока самоизоляции, возможно будет выехать в Украину.

Как сообщала "Страна", осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того в России заявили, что готовы предоставить Украине свою вакцину от коронавируса COVID-19.

Напомним, что к маю 2021 по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превысило официальные данные, достигнув 138 500 человек.