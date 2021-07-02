Задержан коп, который в пьяном состоянии в Херсоне на пешеходном переходе насмерть сбил 17-летнего парня. Он пытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Сообщается, что пьяный коп, находясь за рулем автомобиля BMW в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на местного жителя, 2004 г. р., на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего водитель авто скрылся с места происшествия. Несовершеннолетний доставлен в больницу без сознания, где последний от полученных травм скончался.

В ходе следственно-розыскных действий местонахождение водителя установлено и он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Полицейскому сообщено о подозрении в совершении тяжкого уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет третий следственный отдел (с дислокацией в г. Херсоне) ТУ ГБР, расположенный в г. Мелитополе.

Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения ДТП работником управления патрульной полиции в Херсонской области по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Херсонской области, 30 июня, около 22 часов, на улице Перекопской в ​​Херсоне водитель автомобиля BMW совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, и скрылся с места происшествия. Работники управления патрульной полиции в Херсонской области начали розыск беглеца и установили, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

По данному факту Департамент патрульной полиции начал служебное расследование. Непосредственный руководитель и вероятный виновник происшествия отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Фото: facebook.com/pho.gov.ua

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