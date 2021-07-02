Бизнесмен и родной брат вдовы бывшего мэра Москвы Виктор Батурин задержан правоохранителями. На него завели уголовное дело о покушении на мошенничество.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Батурина Татьяну Тонову.

"В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия", - сказала юрист.

Позже она уточнила, что ее клиента обвиняют в хищении путем обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений.

В правоохранительных органах сказали, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. А вопрос об избрании меры пресечения будет решаться по результатам следственных действий.

Через некоторое время после задержания стало известно, что бизнесмен не признал своей вины по этому делу.

"Конечно же, он не признает выдвинутые обвинения", - сказала Тонова, добавив, что Батурина, скорее всего, заключат под стражу.

Это не первое уголовное дело в отношении брата Елены Батуриной. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

Позже в отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-Агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании.

26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.

Ранее "Страна" сообщала, что вдову Лужкова объявили в розыск по иску управляющего компанией ее брата.

Напомним, дело о мошенничестве в России заводили и на оппозиционера Алексея Навального.