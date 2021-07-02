Закон об олигархах: первое чтение есть. Будет ли второе?

Скандальный закон об олигархах вчера все-таки был принят Верховной Радой – пока в первом чтении. С помощью откровенных угроз Банковая насобирала под него 275 голосов – причем только "Слуга народа" дала больше необходимых 226, так что голоса групп-сателлитов были, как говорится, про запас.

Однако эта демонстрация единства власти не имеет особого значения: очевидно, что те же голоса для второго чтения нужно будет собирать по-новой, поскольку нынешняя "мотивация" долго работать не будет. И в этом плане нужно считать не те голоса, которые отдали за законопроект в первом чтении, а те, которые отдали за сокращение сроков подготовки второго чтения. А их оказалось 216 – и вот этой цифрой ограничивается то реальное влияние Банковой, которого можно добиться без угроз и шантажа.

При этом поддержки извне Банковой ждать не приходится. Проект закона об олигархах не поддержала ни одна оппозиционная фракция. Даже почти всегда лояльный "Голос" в этот раз выкатил кучу "красных шаров".

Удивляться тут не приходится. Все понимают, что это не закон об олигархах, а закон об инструменте давления Банковой на олигархов. Давать такие инструменты в руки Владимира Зеленского не хотят ни сами олигархи, ни западные "партнеры". Потому что очевидно: закон в случае принятия будет применяться выборочно, и если при одних раскладах под него могут подпасть Ахметов, Медведчук или Порошенко, то при других – Пинчук или Фиала.

Поэтому интересы всех оппозиционных сил пожалуй впервые совпали. И пройденное первое чтение не стоит считать гарантией итогового принятия. Рычаги влияния даже на фракцию "Слуга народа" есть и у олигархов, и у "соросят". Так что подготовка ко второму чтению будет длительной и не предсказуемой.

Как "антиахметовский" закон ударит по всем украинцам

Почти одновременно с антиолигархическим законом парламент принял в целом закон, который, согласно легенде, направлен против одного конкретного олигарха – Рината Ахметова. Хотя название "антиахметовский" скорее призвано скрыть реальное содержание документа, чем разгласить его.

"Антиахметовской" там является только одна норма – о повышении ренты на руду. При этом она не означает, что с угольно-металлургического магната снимут последние штаны: новые сборы будут зависеть от цен на мировых рынках, и пока эти цены высокие, прибыли хватит и для самих производителей, и для выплат государству. А если цены снизятся, то и государству достанется намного меньше.

Поэтому принятый закон просто обязывает олигарха номер один поделиться прибылями – и это, безусловно, правильно.

Однако одновременно с этим он заставит многих далеко не самых богатых украинцев делиться с государством не только прибылями, но и деньгами, которые нужны для жизни.

В частности, снижение необлагаемого налогом минимума земельного участка с 2 до 0,5 га вынудить раскошелиться многих сельских жителей – вне зависимости от того, приносит им их земля достаточный доход или нет.

А есть еще ряд норм, которые ударят по обычным гражданам опосредованно. К примеру, обязательный и подробный товарный учет с инвентаризацией в любой торговой точке, который фактически нереально вести, если ты – ФОП-одиночка. И штрафы, которые нужно заплатить, даже если они очевидно надуманные, – оспорить можно только после того, как заплатишь.

Таких норм, которые коснутся вовсе не Ахметова, а тех, кто выживает, в новом законе – на каждой странице по несколько штук. Причем действовать они начнут практически сразу. Так что уже к осени можно будет ждать налоговый майдан. Раскачку его мы уже наблюдали на этой неделе.

Закон о коренных народах: русских послали к Путину

Наконец, третий принятый Радой резонансный закон – о коренных народах. Тот самый, о котором уже дважды говорил Владимир Путин, заявивший, что нормы этого закона направлены на дискриминацию русских.

На самом деле, конечно, не только русских, но и венгров, поляков, румын, евреев, молдаван, белорусов, греков и болгар – то есть всех тех народов, которые веками живут на территории, ставшей 30 лет назад независимой Украиной, и потерявших право считаться коренными народами только потому, что у них есть "свое" государство.

Хотя такая норма закона – очевидный парадокс. В стране, согласно официальным данным, четверть населения – не коренные народы, и, по новому закону, они теперь не являются полноценными гражданами Украины. Так как норма о "своем" государстве толкает этих граждан обращаться за помощью в реализации собственных национально-культурных прав не к государству, гражданами которого они являются, а к исторической родине, которую многие из них и в глаза не видели.

Парадокс еще и в том, что принятие такой нормы происходит на фоне реального сужения прав "некоренных" народов, причем, к примеру, помощь Венгрии (за которой, собственно, и посылает этот закон обращаться закарпатских венгров) считается "угрозой национальной безопасности" и преследуется СБУ.

Но главный парадокс в том, что миллионам представителей самого большого "некоренного" народа – русских – Верховная Рада предлагает обращаться за помощью к государству, которое она сама в своих законах называет "страной-агрессором".

А ведь из логики закона о коренных народах именно так и получается: если русские из Одессы или Харькова хотят иметь русскоязычную школу для своих детей, единственная их возможность – обратиться за помощью к Владимиру Путину.

Причем, урезав по такому принципу права "некоренных" народов, Рада теперь обязана принять закон об этих народах, законодательно прописав право "их" государств помогать своим диаспорам. В том числе – и право России. Интересно, народных депутатов ничего не смущает в этой ситуации?

Зеленский признал "внешнее управление"?

Позавчерашние заявления Путина по поводу Украины вчера активно комментировал Владимир Зеленский, ввязавшийся, в частности, в спор по поводу того, являются русские и украинцы одним народом или нет. Собственно, на теме "единого народа" и было сосредоточено все внимание, хотя самым интересным, пожалуй, был другой ответ – насчет "внешнего управления" Украиной.

Как известно, российский президент сказал, что с украинским коллегой ему не о чем разговаривать, поскольку тот передал страну во внешнее управление. Наверняка эти слова Зеленского возмутили. Но что он сказал в ответ?

Дословно: "Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?"

Если применить законы элементарной логики, украинский президент поставил знак равенства между "внешним управлением над Украиной" и отсутствием реальной демократии в России.

А теперь остается сложить два и два. И сделать вывод: либо Зеленский считает, что в России реальная демократия, либо он признал факт внешнего управления собственной страной. Какой из этих вариантов правильный – оставим выбирать президенту.

"95 квартал" по-украински: новые нормы закона о языке – в действии

А тем временем Зеленскому предстоит сделать еще один выбор – что делать с "95 кварталом". Поскольку вчера языковый омбудсмен Тарас Креминь торжественно объявил о вступлении в силу новых норм закона о госязыке, и, согласно одной из них, все развлекательные мероприятия должны теперь проходить исключительно на украинском. Ну, или, в крайнем случае, с синхронным переводом.

Президент, конечно, может выбрать для своей недавней команды вариант с синхронным переводом. Это будет даже еще смешнее – когда сначала сказали шутку на русском, которую все в зале поняли, а потом сказали ее еще раз – на украинском, для тех, кто с первого раза не понимает. Но есть риск, что "95 квартал" обвинят в издевательстве над украинским языком и его носителями.

Можно выбрать вариант с поголовной украинизацией "95 квартала" – но, во-первых, не факт, что все бывшие коллеги президента захотят работать на неродном языке, а во-вторых, потеря значительной части аудитории при этом неизбежна.

В общем, выбор не из легких. А ведь он – не единственный. Что-то нужно делать и с сериалами, которые с 16 июля должны звучать только на украинском (что также приведет к дополнительным расходам при потере части аудитории и падении рейтингов).

Но тут выход все-таки есть – нужно установить льготное налогообложение при покупке спутниковых антенн. Тогда уже не миллионы, а десятки миллионов будут смотреть сериалы "95 квартала" на русском языке на российских каналах. Так и аудитория сохранится, и прибыль не потеряется.