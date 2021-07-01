В селе Кунин Львовской области оригинально подновили установленный в 1966 году при СССР памятник Богдану Хмельницкому, раскрасив его яркими красками.

Об этом сообщает издание Zaxid.Net.

Монумент изготовлен из железобетона и изначально был однотонно серым. За десятки лет он основательно облупился, от него откололись несколько незначительных фрагментов, также выщериблся постамент. А 29 июня Магеровского-Добросинский сельский совет, в который входит село Кунин, опубликовал в Фейсбуке фото памятника после реставрации и покраски.

"Еще один памятник архитектуры, а именно памятник Богдану Хмельницкому, что в Кунине, отреставрировала общественная организация "Твори добро+". И это только начало их работы в общине", - отчитались в сельсовете.

Реставраторы сделали гетману малиновый кафтан, коричневую накидку с малиновой же подкладкой, красно-коричневую шапку, темно-серые шаровары и желтую гетманскую булаву. На постаменте они нарисовали логотип общественной организации "Твори добро+" - там, где обычно указывают, чей памятник.

По словам учредителя организации Ивана Иваницкого, ее члены не профессиональные реставраторы, просто они решили восстановить памятник, который разрушался. И сделали это как умели. Ремонт они провели собственными силами и потратили на него около 7000 грн.

"Внутри была кирпичная основа, она вся затекла. Мы ее разобрали и сделали бетонный каркас. После этого пошпатлевали, покрасили основу и очистили памятник от грязи, гнезд птиц и пчел. Сверху фасад отремонтировали цементно-гипсовым раствором. После этого мы его погрунтовали, посадили на клей и покрасили. Также почистили, выкосили весь участок у него, обустроили рвы, чтобы сходила вода", - описал проведенные работы Иваницкий.

Решение сделать памятник цветным он объяснил желанием воссоздать исторический облик Хмельницкого.

"Богдан Хмельницкий одевался в такой цвет - мы нашли много фотографий и сделали его таким, каким его показывают художники и история. Мы выбрали такие цвета, чтобы подчеркнуть, что это казак, атаман, и чтобы привлечь к нему внимание", - сказал мужчина.

К слову, организация подобным образом уже подновила памятник женщине-труженице в селе Вязовая.

Предыдущая работа реставраторов-самоучек. Фото: Zaxid.Net

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