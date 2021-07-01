В четверг, 1 июля, в Верховную Раду поступил проект постановления о праздновании 80-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Карточка проекта, которому присвоен номер 5721, появилась на сайте парламента.

Правда, самого текста постановления еще нет.

Инициаторами документа выступили сразу 78 народных депутатов. Среди них:

глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко;

София Федына из "Европейской солидарности";

ее соратница Ирина Геращенко;

однопартиец Федыны и Геращенко Андрей Парубий;

первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко;

"слуга народа" Никита Потураев;

представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский;

недавно избранный нардепом Василий Вирастюк;

"слуга народа" Андрей Герус.

Другая информация о постановлении пока тоже отсутствует.

Недавно "Страна" сообщала, что в главном храме ПЦУ - Михайловском соборе Киева - состоялось отпевание члена дивизии СС "Галичина" Ореста Васкула. На церемонии присутствовали военные из президентского полка.

Мы также рассказывали, как прошлой осенью Киевская администрация порекомендовала еврейским общинам провести в день создания ОУН-УПА молебен с "целью почтения защитников Украины всех поколений".