В четверг, 1 июля, умерла российский драматург, сценарист, прозаик и искусствовед Ксения Драгунская. Ей было 56 лет.

Об этом в Фейсбуке сообщил ее старший брат, писатель Денис Драгунский.

"Ксения Викторовна Драгунская. 20.12.1965 - 01.07.2021. Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы Твоей Ксении. Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни", - написал 70-летний брат покойной.

О времени прощания с сестрой он пообещал уведомить подписчиков позже.

Прессе он затем уточнил причину смерти Ксении: перитонит. По его словам, за ее жизнь боролись лучшие врачи, но не смогли спасти женщину.

Драгунская родилась в семье Виктора Драгунского, автора известного детского цикла "Денискины рассказы".

Дебют Ксении в качестве драматурга состоялся в 1993 году: ее пьесу "Земля Октября" напечатали в журнале "Современная драматургия". Произведение было переведено на немецкий язык и поставлено на радио в Германии.

Драгунская также стала автором пьес "Секрет русского камамбера утрачен навсегда-навсегда", "Яблочный вор", "Эдит Пиаф. Мой легионер". К началу 2018 года она создала более тридцати пьес.

В 2010 году вышел ее автобиографический роман "Заблуждение велосипеда". Также она писала киносценарии.

В 2016 году "Страна" сообщала о гибели в ДТП в Санкт-Петербурге Михаила Слонима - прототипа персонажа Мишки Слонова из сборника Драгунского- старшего "Денискины рассказы".

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