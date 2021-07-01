Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал, как природа и время без следа уничтожают то, что когда-то создал человек.

В Фейсбуке пресс-служба заповедника опубликовала фото села Новоселки, в котором некогда, до аварии на Чернобыльской АЭС, жили почти три сотни людей. А сейчас на их присутствие почти ничего не указывает.

"Теперь там - только полуразрушенные временем дома и тишина. Деревянные домики окутывает паутина времени, которая каждый сезон маскируется в разные цвета и формы. Летом она пышная и зеленая. Издалека даже может показаться, что ничего не изменилось за несколько десятилетий. Но изменилось. Здесь свое забирает природа..." - говорится в посте заповедника.

Как писала "Страна", зона отчуждения стала местом обитания многих видов диких животных. Они без боязни столкнуться с человеком делают свои дела и резвятся, а их игры иногда попадают в объектив фотоловушек, расставленных учеными.

Особенно хорошо возле ЧАЭС чувствуют себя лошади Пржевальского. Недавно там заметили табун из 12 голов с жеребятами.