1 июля Верховная Рада переименовала прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк. За постановление №5081 проголосовали 301 народный депутат.

Посольство США в Украине уже поздравило жителей населенного пункта с этим событием.

"Страна" рассказывает, что известно о пгт Новгородское и почему он получил столь оригинальное название.

Почему Новгородское стало Нью-Йорком

Инициировала переименование Новгородского в Нью-Йорк Донецкая областная военно-гражданская администрация. Ее представители обратилась в Верховную Раду с соответствующим представлением.

Пгт Новгородское входит в состав Торецкую городскую территориальную общину. Находится на расстоянии 42 километрах от районного центра - Бахмута. И очень близко от линии фронта.

Поселок достаточно большой - в нем проживает 12 тысяч человек.

По словам чиновников, к ним обратились жители Новгородского и попросили вернуть поселку историческое название - ведь поселок до 1951 года носил имя Нью-Йорк.

Новгородское Донецкой области. Фото с сайта trip-impressions.com

"Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" поселку городского типа Новгородское заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи 5 Закона Украины "О географических названиях". Согласно ней переименования географических объектов осуществляется в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий", - указывается в пояснительной записке.

Также там пишется, что переименование города в 1951 году было обусловлено "политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".

В интернете можно найти свидетельство о рождении с указанием Нью-Йорка Сталинской области - именно так называлась Донецкая область до 1961 года.

В октябре 1951 года Нью-Йорк решили переименовать.

Кто продвигал переименование?

Проект постановления в Раду подали еще в феврале "слуги" Безгин и Клочко, а также присоединившийся к ним нардеп от "Голоса" Лозинский.

Внося постановление, авторы ссылались на волю местных жителей.

Отметим, что кампания за переименование велась достаточно мощная. При участии как властей, так и стран Запада.

6 апреля в Новогродском при участии губернатора Павла Кириленко открыли культурный центр "Украинский Нью-Йорк".

Его строительство профинансировали правительства Дании, Швеции и Швейцарии. А также ООН по своей особой программе восстановления мира, которую поддерживает посольство США в Украине, Канада, Польша и другие западные страны.

Вложил средства и "Метинвест", принадлежащий Ринату Ахметову. А также фирма местного поселкового головы Николая Ленко.

Естественно, Центр радостно воспринял переименование.

На сайте центра сообщается, что за переименование выступало все местное руководство - как голова, так и секретарь поселкового совета.

"Историческая справедливость!", - гласит пост на сайте местного совета после переменования.

Одними из первых отреагировали на переименование в посольстве США в Украине.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени!" - сказано в посте в соцсети.

Поздравление посольство проиллюстрировало одним из логотипов американского Нью-Йорка, который обозначает фразу "Я люблю Нью-Йорк" и часто встречается на сувенирной продукции - от магнитов на холодильник до футболок.

История донбасского Нью-Йорка

Откуда возникло такое название – "Нью-Йорк"? Вопрос этот сложнее, чем кажется.

В Википедии объясняют расплывчато: "Поселение Нью-Йорк основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II".

Почему немцы взяли американское название, не уточняется. Распространено мнение, что они сделали это, потому что у одного из поселенцев жена была родом из Америки.

По другой версии, таким образом немцы хотели застолбить за собой удачу – потому что уже в то время (немцы поселились на Донбассе в 1878 году) Нью-Йорк служил символом преуспевания и делового успеха. Идея вроде бы принадлежит основателю поселка Якобу Унгеру, который в свое время совершил поездку в Нью-Йорк и был ошеломлен тем, что там увидел.



Вся эта теория, во всех ее проявлениях, разбивается местным краеведом Викторией Шору, которая последовательно отстаивает свой взгляд на прошлое поселка.

По ее данным, задолго (примерно за век) до пришествия менонитов на месте Нью-Йорка существовало село Александровское, которым владели помещики Фурсовы.

И уже в середине XIX века оно упоминается как "сельцо Нью-Йорк". Почему так, Виктория Шору не знает. Предполагает, что благодаря поездке в Америку, которую мог совершить один из Фурсовых, занимавшихся судостроением. Или, может, просто показалось интересным такое заморское название…



В конце XIX века земля, на которой стоял Нью-Йорк, через вторые руки попала в собственность немецких колонистов.

И началась новая история, следы которой до сих пор можно обнаружить на местном кладбище в виде надгробий с немецкими надписями. Сейчас потомков меннонитов в поселке обнаружить непросто, а те, кто есть, утратили культурную и прочую связь со своим народом.

Да и остались они здесь по недосмотру - в начале 1930-х годов местные немцы были переселены в Амурскую область, где тоже основали свой Нью-Йорк. Правда, просуществовал он недолго – в 1941 году, сразу после начала войны, несчастные немцы были депортированы как вражеский элемент, приамурское село переименовано в Луговое, а затем и вовсе упразднено.



Донбасский Нью-Йорк считался местом образцового хозяйствования. Здесь была мельница, дававшая муку, как говорили, даже в Париж. Был основан завод, выпускавший сельскохозяйственные машины. Имелся кирпичный завод, продукция которого славилась прочностью и долговечностью (до сих пор в Нью-Йорке и окрестностях на крышах некоторых домов лежит черепица с надписью "Я. А. Унгеръ. Нью-Йоркъ").

Уже перед самой революцией появился нафталиновый завод, который использовали в военных целях - для производства взрывчатки. Заложили большой парк, деревья для которого свозились со всего света.





Кое-что от былого великолепия в Нью-Йорке осталось. Например, уцелела та самая историческая мельница. Правда, выглядит сейчас она не блестяще, но тем не менее, сохранена и даже защищена статусом здания, имеющего историческую ценность. Есть следы немецкого строительства и в других местах поселка – правда, как правило, здания надстраивались, перестраивались или просто обветшали.

Советская власть не сразу пришла к выводу, что нужно переименовать Нью-Йорк.

Наоборот - использовала это название в целях агитпропа.



Вот пример.

В выпуске газеты "Социалистический Донбасс" за 1 января 1950 года была опубликована статья "Двое из Нью-Йорка".

Один из ее героев — житель американского Нью-Йорка, мальчик Джеральд Салливан, вынужденный влачить тяжкую судьбу там, в США. Второй – Саша Зайченко из поселка Нью-Йорк Сталинской (ныне – Донецкой) области. У этого, разумеется, была совсем другая судьба.

"Еще будучи семиклассником, Саша Зайченко увлекся астрономией. Он стремился проникнуть в тайны вселенной, постичь их. В ясные, безоблачные дни он взбирался на крышу своего дома и сличал карту звездного неба с тем, что видел. В школе и дома его шутливо звали звездочетом. На увлечение школьника астрономией многие, в том числе и его мать, смотрели как на ребячью забаву. Скоро обнаружилось, что это не совсем так. Однажды соседи Зайченко увидели на крыше маленького домика, где жил юный астроном, большую трубу, установленную на треноге и нацеленную в ночное небо. Это был пусть примитивный, но самый настоящий телескоп, рассчитанный, сконструированный и построенный школьником-астрономом. Так в рабочем поселке появилось единственное в своем роде и, безусловно, первое в мире учреждение, созданное полуребенком, школьником – обсервационный пункт… Юный астроном из Нью-Йорка привлек внимание Академии наук СССР, и ее президент С.И.Вавилов прислал в подарок Саше Зайченко тщательно подобранную библиотечку по астрономии".

В общем, Саша встретил 1950 год куда более содержательно, чем его сверстник Дж.Салливан, проводят мысль авторы статьи.



Тем не менее, от переименования все-таки не удержалась. Уже вовсю шла холодная война и потому название стало слишком диссонировать с общей обстановкой в мире.

И 19 октября 1951 года был издан Указ Президиума Верховного Совета УССР, в котором говорилось так: "Переименовать поселок городского типа Нью-Йорк Дзержинского района Сталинской области в поселок городского типа Новгородское и Нью-Йоркский сельский Совет депутатов трудящихся именовать Новгородским".

И вот сейчас, спустя почти 70 лет, на Донбассе вновь появился Нью-Йорк.

Это уже факт.

Но название само по себе вряд ли как-то изменит жизнь города.

Она зависит совсем от других факторов.

В свое время поселок был плотно интегрирован в Горловскую промышленную агломерацию, со своим машиностроительным и фенольным заводами. Сейчас все это - в прошлом.

И главная проблема - война. До западной границе подконтрольной "ДНР" Горловки менее 7 километров. То есть поселок находится прямо около линии фронта. И без мира его будущее вряд ли будет светлым. Как и многих других подобных городов и посёлков и городов Донбасса.

Читать новости с заголовками вроде "бои идут на подступах к Нью-Йорку" будет совсем не весело.