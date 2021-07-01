Уже в июле вакцинированные от Covid-19 украинцы смогут получать ковидные сертификаты для путешествий за границу.

Как сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ)в ближайшее время в Украине начнут выдавать эти документы со сроком действия до 180 дней.

По словам главы ЦОЗ Романа Родыны, в сертификате должна содержаться информация о получении двух доз вакцины против коронавируса.

"С июля украинцы смогут начать получать ковидный сертификат, который значительно упростит выезд в страны Европейского Союза. Этот документ уже внесен в международный репозитарий ЕС и одновременно Министерство иностранных дел ведет переговоры с другими государствами о признании этого сертификата", - добавил руководитель Центра.

Напомним, что большинство стран Евросоюза пускают туристов при наличии справки о вакцинации четырьмя препаратами: "Пфайзером", "Модерной", "АстраЗенекой" или "Джонсоном". При этом массово украинцам колят совсем другие препараты. Ранее мы писали о том, смогут ли поехать в ЕС украинцы, привитые "АстраЗенекой" и "Ковишилдом".

Также мы сообщали, что семь стран Евросоюза признали индийскую вакцину Covishield, которую кололи украинцам.