Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что до конца лета Украина получит как минимум девять миллионов доз вакцин от коронавируса. Из них основная часть - восемь миллионов - должна прибыть в июле.

Как пишет РБК-Украина, об этом чиновник сообщил на встрече с журналистами 1 июля.

"В июле приедет 5,32 миллионов доз CoronaVac - это по дополнительному контракту, который уже подписан. Еще два миллиона доз вакцины Moderna ожидается по COVAX от США. Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле. Сколько ее придет в августе, мы будем знать немного позже, но также как минимум миллион", - заявил министр.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения по-прежнему надеется на возобновление поставок 1,5 миллиона доз вакцины CoviShield от SII.

Кроме того, Украине обещают привезти четыре миллиона доз препарата Novavax, которые по контракту SII обязан поставить в августе.

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