До конца лета Украина получит девять миллионов доз вакцин четырех производителей
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что до конца лета Украина получит как минимум девять миллионов доз вакцин от коронавируса. Из них основная часть - восемь миллионов - должна прибыть в июле.
Как пишет РБК-Украина, об этом чиновник сообщил на встрече с журналистами 1 июля.
"В июле приедет 5,32 миллионов доз CoronaVac - это по дополнительному контракту, который уже подписан. Еще два миллиона доз вакцины Moderna ожидается по COVAX от США. Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле. Сколько ее придет в августе, мы будем знать немного позже, но также как минимум миллион", - заявил министр.
По словам Ляшко, Министерство здравоохранения по-прежнему надеется на возобновление поставок 1,5 миллиона доз вакцины CoviShield от SII.
Кроме того, Украине обещают привезти четыре миллиона доз препарата Novavax, которые по контракту SII обязан поставить в августе.
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