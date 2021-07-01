В среду, 30 июня, полиция Днепра получила сообщение о домашнем насилии в одном из домов на улице Балка Живописная. Звонившая правоохранителям женщина заявила, что ее сожитель угрожает ей автоматическим оружием, привезенным им из зоны проведения Операции объединенных сил.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел поздно вечером, около 23:30.

По указанному женщиной адресу прибыл наряд патрульной полиции. На месте выяснилось, что заявительнице никто не угрожал и оружия в доме нет. Более того, сожитель к ООС не имеет никакого отношения.

Позже женщина призналась что ей просто захотелось развлечься. Однако во время проверки ее документов было установлено, что она является гражданской России - паспорт ей выдало управление ФМС России в Курганской области. Также она призналась, что ее документы, разрешающие проживать в Украине, уже год как просрочены.

Женщине выписали постановление за заведомо ложный вызов в порядке статьи 183 КУоАП. Кроме того, ее пригласили в отдел полиции.

Ранее "Страна" приводила статистику, согласно которой в Украине за домашнее насилие в "коронавирусном" 2020 году осудили в четыре раза больше людей, чем в 2019-м.

Мы также сообщали, что 1 июля Верховная Рада усилила ответственность за домашнее насилие.