В Лондоне появился памятник принцессы Уэльской - Диане, которая погибла в ДТП в 1997 году. 1 июля в день 60-летия со дня ее рождения статую установили возле Кенсингтонского дворца в Затонувшем саду, который при жизни очень любила Диана.

В церемонии открытия памятника участвовали оба сына леди Ди - 39-летний принц Уильям и 36-летний принц Гарри, который специально прилетел из США, где оставил свою супругу Меган Маркл и двоих детей. Также пригласили брата Дианы графа Чарльза Спенсера и сестер, леди Сару и леди Джейн.

Автором статуи принцессы Дианы стал известный скульптор Иен Ранк-Броудли. Сыновья леди Ди внимательно следили за созданием скульптуры. Эксперты считают, что созданный скульптором образ вполне соответствует оригиналу.

"В этот день, который должен был стать шестидесятых днем ​​рождения нашей матери, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, благодаря которым она стала силой добра во всем мире, изменив к лучшему множество жизней. Ежедневно нам хотелось бы, чтобы она до сих пор была с нами, и мы надеемся, что эта статуя будет вечно служить символом его жизни и его наследия ", - говорится в совместном заявлении принцев.

Напомним, эксперты возлагали надежды на то, что открытие памятника матери помирит принца Уильяма и принца Гарри, отношения которых были натянутыми и окончательно испортились после интервью Опре Уинфри, в котором Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме.

Также мы сообщали, что эксперт назвал условие примирения британских принцев Уильяма и Гарри.