Поссорившиеся принцы Уильям и Гарри открыли памятник своей матери в ее любимом саду. Фото
В Лондоне появился памятник принцессы Уэльской - Диане, которая погибла в ДТП в 1997 году. 1 июля в день 60-летия со дня ее рождения статую установили возле Кенсингтонского дворца в Затонувшем саду, который при жизни очень любила Диана.
В церемонии открытия памятника участвовали оба сына леди Ди - 39-летний принц Уильям и 36-летний принц Гарри, который специально прилетел из США, где оставил свою супругу Меган Маркл и двоих детей. Также пригласили брата Дианы графа Чарльза Спенсера и сестер, леди Сару и леди Джейн.
Автором статуи принцессы Дианы стал известный скульптор Иен Ранк-Броудли. Сыновья леди Ди внимательно следили за созданием скульптуры. Эксперты считают, что созданный скульптором образ вполне соответствует оригиналу.
"В этот день, который должен был стать шестидесятых днем рождения нашей матери, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, благодаря которым она стала силой добра во всем мире, изменив к лучшему множество жизней. Ежедневно нам хотелось бы, чтобы она до сих пор была с нами, и мы надеемся, что эта статуя будет вечно служить символом его жизни и его наследия ", - говорится в совместном заявлении принцев.
Напомним, эксперты возлагали надежды на то, что открытие памятника матери помирит принца Уильяма и принца Гарри, отношения которых были натянутыми и окончательно испортились после интервью Опре Уинфри, в котором Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме.
Также мы сообщали, что эксперт назвал условие примирения британских принцев Уильяма и Гарри.