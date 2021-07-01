С четверга, 1 июля, Австрия возобновила возможность въезжать на свою территорию для граждан Украины, которые приезжают с разными целями.

Об этом написал в своем Твиттер-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", - сообщил Кулеба.

Согласно информации на сайте Департамента консульской службы, с 1 июля въезд из Украины в Австрию возможен для всех целей путешествий. Однако для пересечения границы без регистрации и без карантина необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации против COVID-19 одной из следующих вакцин (если последняя вакцинация была сделана более чем за 14 дней до въезда, но не раньше 270 дней):

Comirnaty от Pfizer/ BioNtech;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India;

Janssen от Johnson&Johnson;

mRNA-1273 от Moderna;

Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) от Sinovac.

Въезд с регистрацией и карантином возможен с отрицательным результатом теста на COVID-19 (ПЦР тест, сделанный за 72 часа, или тест на антигены, сделанный за 48 часов). На карантин после въезда отправят на 10 дней. Также возможно предъявление подтверждения о выздоровлении после COVID-19: справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или справка о нейтрализующих антителах не старше 90 дней.

Десятидневный карантин может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на пятый день после въезда.

Кроме того, Австрия требует онлайн-регистрацию путешествия (Pre-Travel-Clearance - PTC, заполненную не позднее чем за 72 часа до въезда). Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на межведомственной платформе oesterreich.gv.at.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, должны пройти тест, но в этом случае они не подлежат карантину.

Ранее "Страна" называла еще шесть стран Евросоюза, которые признали индийскую вакцину Covishield и таким образом открыли доступ украинцам на свою территорию.

Мы также сообщали, что 1 июля "Укрзализныця" возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.