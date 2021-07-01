Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве опубликовало поздравление жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением их населенному пункту исторического названия.

Обращение к жителям Донетчины появилось на официальной странице дипломатического представительства в Фейсбуке 1 июля.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени!" - сказано в посте в соцсети.

Поздравление посольство проиллюстрировало одним из логотипов американского Нью-Йорка, который обозначает фразу "Я любою Нью-Йорк" и часто встречается на сувенирной продукции - от магнитов на холодильник до футболок.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла проект постановления №5081 о переименовании прифронтового поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. По информации Института нацпамяти, переименование Нью-Йорка в Новогородское произошло при СССР, 19 октября 1951.

В марте "Страна" сообщала, что Рада переименовала семь украинских сел.