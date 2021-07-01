Уже с 13 июля начнет функционировать новый авиарейс, который свяжет Эль-Кувейт и Киев. Выполнять его будет кувейтская авиакомпании Jazeera Airways. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, сообщается на сайте МИД.

Дипломат заявил, что прямой авиарейс из Украины в Кувейт запускается впервые за много лет.

"Активизация деловых контактов и увеличение количества иностранных туристов в Украине - среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну", - заявил Сеник.

Также в МИД уточнили, что рейсы авиакомпании Jazeera Airways будут проводиться дважды в неделю. Из Кувейта в Киев самолеты будут летать во вторник и пятницу. А в обратном направлении - в среду и субботу.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко прорабатывает вопрос открытия авиарейсов из Беларуси в Крым.

Также мы сообщали, что авиакомпания SkyUp запустила чартерные рейсы из Украины в Саудовскую Аравию и регулярные - в Хорватию.