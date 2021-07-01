Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу мемуаров о своей двухгодичной работе в Офисе президента.

В авторской книге Мендель расскажет о ранее неизвестных фактах, инсайдах и событиях, которые сопровождали ее во время работы пресс-секретарем главы государства. В книге также повествуется о самоидентификации украинцев как нации.

Презентация книг, которая выйдет на русском и украинском языках, запланирована на июль.

Юлия Мендель не раскрывает название книги и в соцсети заинтриговала подписчиков намеком на название.

"Как думаете, как назову книгу? Подсказка: очень известный афоризм в современной политике", - написала в соцсети экс-пресс-секретарь Зеленского.

Подписчики в комментария назвали свои варианты - "Стадион так стадион", "Шо маємо те маємо" и "Зрада".

Напомним, в конце апреля Юлия Мендель написала заявление об отставке. В Офисе президента назвали три причины ее увольнения: жесткий график работы, большое количество хейта и то, что уровень Мендель "перешел на ступеньку выше".

При этом Мендель не уходит из Офиса президента, она станет советником президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

"Страна" подробно писала, чем запомнилась Юлия Мендель на посту пресс-секретаря.