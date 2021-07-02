Сегодня, 1 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

Автором документа выступил Владимир Зеленский. В случае принятия в целом он вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении 10 лет.

"Страна" публикует главное из проекта закона - по каким критериям определяют олигархов, чего им нельзя, кто назначает статус, как от него избавиться, - и анализирует инициативу президента.

Кто такие олигархи?

Олигарх - лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни, говорится в законопроекте.

Чтоб попасть под это определение человек должен соответствовать минимум трем из таких признаков:

1. Участвовать в политической жизни;

Участвовать можно прямо и опосредованно.

Прямое участие в политической жизни - когда человек занимает должность в органах власти или является народным депутатом. От президента и до уровня не ниже замминистра. Вот полный перечень должностей, указанный в законопроекте.

президент Украины,

председатель Верховной Рады и его замы,

нардепы,

премьер, вице-премьеры, их замы,

главы любых центральных органов власти, в том числе не подчиненных Кабмину (например, НАБУ),

глава СБУ,

генпрокурор,

глава Нацбанка,

начальник постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом, а также его замы.

Опосредованное участие в политической жизни определяется тремя критериями. Олигарх - это лицо, которое:

связано с людьми по списку выше (критерии связанности: прямо или косвенно владеет долей в предприятии, "а также иное лицо, признаваемое связанным лицом в соответствии с правилами, установленными Налоговым кодексом Украины"),

занимает должность в руководстве политической партией,

финансировал любую политическую деятельность (от партий до демонстраций или митингов).

2. Иметь значительное влияние на средства массовой информации;

Текст проекта закона позволяет приписать СМИ человеку, который юридически им не владеет. Для этого в законопроект вводится понятие "контролер".

Контролер - это не бенифициар (то есть официальный владелец), а "лицо, обладающее возможностью осуществлять решающее влияние на управление или деятельность СМИ непосредственно или через других лиц... Или независимо от статуса бенефициара осуществлять такое влияние на основании договора или любым другим образом".

Под действие закона подпадают люди, которые на момент вступления документа в силу владели СМИ, но потом вышли из его собственников до введения закона в действие. А вместо "олигарха" контролировать медиа стало связанное лицо - или же человек, не обладающий "безупречной деловой репутацией".

Исходя из текста законопроекта, человек с безупречной репутацией не должен иметь таких признаков:

судимости,

не был под санкциями Украины или Запада, в том числе за терроризм,

не лишался права занимать определенные должности по решению суда

вовремя платил налоги (общая сумма неуплаты должна быть ниже 100 размеров минимальной месячной заработной платы или эквиваленту этой суммы в иностранной валюте)

не купил СМИ за непонятные средства или существенно ниже рыночной стоимости

не попадался на системных нарушениях законов о СМИ, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя СМИ утверждается Нацсоветом по ТВ и радиовещанию.

3. Являться конечным бенефициаром (или контролером) субъекта хозяйствования. А также являться субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке. В течение одного года подряд поддерживать или усиливать это положение;

4. Подтвержденная стоимость активов лица должна превышать один миллион прожиточных минимумов (на сегодня это равно сумме в 2 миллиарда 189 миллионов гривен или же менее 80 миллионов долларов).

Сейчас под последний критерий подпадают все 100 богатейших украинских бизнесменов из списка "Форбс" за 2020 год. Их долларовые активы перекрывают указанную в законопроекте сумму.

Вот первая семерка:

Ринат Ахметов - $7,6 млрд,

Виктор Пинчук - $2,5 млрд,

Константин Жеваго - $2,4 млрд.

Игорь Коломойский - $1,8 млрд,

Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд,

Петр Порошенко - $1,6 млрд,

Вадим Новинский - $1,4 млрд.

Все другие участники списка также имеют более 80 миллионов долларов. Занимающий последнее, сотое, место Александр Слободян имеет активов на 125 миллионов долларов.

То есть, подпадающих под четвертый критерий бизнесменов в Украине несколько сот человек минимум. У подавляющего большинства оценить точную сумму активов не представляется возможным, так как акции их компаний не обращаются на свободном рынке, а нередко и записаны на подставных лиц.

Соответственно может быть очень вольное трактование этого критерия со стороны СНБО.

Кто и как признает человека олигархом?

Критерии "олигарха" можно по большому счету вообще не принимать во внимание. Поскольку, согласно тексту законопроекта, олигархами людей будут признавать решением СНБО.

В документе описан механизм. Подается представление на присвоение статуса олигарха. На на это будет у Кабмина, НБУ, СБУ, Антимонопольного комитета и любого члена Совбеза. Затем СНБО принимает решение, которое вводится в действие указом президента.

Совбез будет вести реестр олигархов. Он будет открытым. На сайте СНБО опубликуют имена олигархов, причины попадания в реестр и связанных с ними лиц.

Что можно и чего нельзя делать олигарху?

У граждан, признанных олигархами, будет два ограничения. Лицам, которые включены в реестр, запретят:

делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий,

участвовать в "большой приватизации".

Еще олигархи должны будут подавать имущественные декларации, как и чиновники с депутатами.

Как перестать быть олигархом?

Чтобы человека вычеркнули из реестра, он должен перестать подпадать минимум под два признака олигарха.

В законопроекте говорится, что продать СМИ связанному лицу не получится - оно тоже будет находиться в реестре. Продать медиа можно будет лишь лицу с "безупречной деловой репутацией", критерии которого описаны выше. То есть для Зеленского этот момент - избавить олигархов от СМИ - ключевой.

Если олигарх снял с себя критерии, он подает заявку в СНБО, и тот рассматривает ее. После чего может последовать исключение из реестра.

При этом закон не предусматривает обязанность для олигархов продавать медиа. Поэтому если для человека не проблема жить с этим статусом, то он сможет продолжать владеть медиаактивами, так же как и всем остальным своим бизнесом.

Против кого направлен закон?

Продажа медиаактивов - это была по сути главная норма, которую планировали вставить в документ раньше, но потом от нее отказались. Таким образом серьезных рычагов влияния на олигархов законопроект не содержит.

А вот поводом для дискредитации неугодных Банковой бизнесменов этот законопроект может стать. Для чего он, видимо, и был запланирован.

В первую очередь это касается крупных бизнесменов, которые занимаются политикой и являются действующими нардепами (Порошенко, Медведчук, Новинский и прочие). Присвоение им статуса олигарха - это способ ослабить их политические позиции и снизить рейтинги.

Для олигархов, которые политикой не занимаются - для Коломойского и Ахметова этот статус будет менее болезненный (а потому и реагировали они спокойнее). Однако все же неприятный. Коломойский уже сравнил статус олигарха с желтой звездой, которые нацисты вешали на евреев. И сделал оговорку - в нынешней редакции закона он не видит ничего страшного, но это не значит, что он будет готов поддержать и другие инициативы в этом направлении.

Вероятно, он имел в виду намеки Зеленского, что вслед за этим законом могут и быть и другие документы, которым, например, олигархам запретят владеть медиа-активами. Что будет куда более болезненным ударом.

Впрочем, что характерно, депутаты близкие к Коломойскому (в первую очередь из группы "За будущее" во главе с лидером одноименной партии Игорем Палицей) закон в первом чтении поддержали.

В окружении олигарха это объясняют тем, что из-за санкций США и опасения их усидения и активизации уголовные дел в Америке, Коломойский стал крайне лояльным к Зеленскому, воспринимая его как свое единственную, по сути, защиту. Поэтому и поддерживает ключевые инициативы президента. Особенно перед его поездкой к Байдену, во время которой, по слухам, о Коломойским вновь могут задать вопросы.

Но в целом, как показали итоги голосования, среди всех прочих групп влияния и партий закон об олигархах поддержкой не пользуется.

Причем это не только оппозиционные фракции, но и лица близкие к Западу. Например, против закона выступила фракция "Голос".

Причина такого отношения, как уже писала "Страна", в том, что этот закон воспринимается не как инструмент борьбы с олигархами, а как инструмент давления Банковой на олигархов, чтоб сделать их более лояльными.

Давать такие инструменты в руки Владимира Зеленского не хотят ни сами олигархи, ни западные "партнеры". Потому что есть понимание, что закон в случае принятия будет применяться выборочно, и если при одних раскладах под него могут подпасть Ахметов, Медведчук или Порошенко, то при других – близкие к Западу Виктор Пинчук или Томаш Фиала.

Что означает принятие законопроекта об олигархах в первом чтении?

"Помимо законопроекта об олигархах, сегодня в Раде приняли документ о повышении налогов, который называют "антиахметовским" (хотя он повышает налоги не только на руду Ахметова, но и много на что еще).

По обоим законам были большие сомнения в том, что они пройдут даже первое чтение. Но оба прошли. Причем "слуги народа", в случае закона по олигархам, дали сами больше 226 голосов (плюс подсобила "Довира" и группа "За будущее" Коломойского). А по налогам чуть меньше (223), но тут тоже помогли эти две группы.

Однако дальше произошло важное голосование, которое показывает, что с законами дальше будет все непросто.

Рада провалила ускорение рассмотрения закона по олигархам (чтоб успеть его принять еще до конца этой сессии в июле). Многие из "слуг", кто голосовал за закон, теперь не голосовали. И теперь вопрос переносится на осень как минимум.

К слову, за ускоренное рассмотрение налогового закона также не стали голосовать.

То есть, группы влияния в Раде решили не сопротивляться законам в открытую (давая повод Зеленскому на этом пропиариться), а взять, так сказать, измором. Отложив сначала на осень, а там (если осень будет неспокойной) и на еще более дальнюю перспективу.

"Ситуация чем-то напоминает 2000 год. Когда Кучма нагибал Раду на имплементацию результатов референдума. И Рада даже проголосовала в первом чтении. Но потом осенью случился кассетный скандал и вся стратегия Кучмы по укреплению его власти пошла прахом.

Так и сейчас все ждут чего-то, пытаясь оттянуть принятие законов, которые усиливают власть Зеленского. Ждут какого-то события, которое ослабит Банковую и позволит сопротивляться ее накату", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".