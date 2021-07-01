СБУ разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Черниговской области. Таким образом злоумышленники не только заимствовали электрическую энергию, но и создали угрозу для инфраструктуры региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудования в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку. Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятиям", - говорится в сообщении.

Майнинг-ферма, обнаруженная СБУ. Фото: СБУ

За два месяца "работы" майнеры нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн. От этой подстанции получают электропитание такие объекты как: КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нижинводоканал" и другие.

В ходе обыска правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты, а также специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Оборудование майнинг-фермы. Фото: СБУ

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали о том, Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году. Украинские инвесторы заработали около 400 млн долларов прибыли на биткоине в прошлом году.

Кроме этого, по исследованиям ученых из Кембриджского университета, майнеры биткоинов обошли по потреблению энергии Аргентину. Потребление криптовалюты оценивают в 121,36 киловатт-часов в год. В частности, по данным экспертов, такого количества энергии хватит, чтобы питать все чайники, используемые в Великобритании в течение 27 лет.