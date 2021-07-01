В пятницу, 2 июня, значительная часть территории Украины будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления, кроме юго-востока, который будет под защитой антициклона Afra. Из-за этого снова будет высокой вероятность локальных грозовых дождей, которые местами могут сопровождаться выпадением града и шквалистым усилением ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра кратковременные дожди и грозы ожидаются почти на всей территории Украины, кроме юго-востока. В дневные часы ​​местами возможны град и шквалы 15-20 м/с. В западных регионах местами значительные дожди. Ветер юго-западный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15-20 градусов. Днем ​​в западных и большинстве северных регионов, а также в Винницкой области +23-28, на остальной территории +27-32 градуса.

В Киеве и области в пятницу прогнозируют кратковременный дождь, грозу, днем ​​местами возможен град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15-20, днем +​​23-28 градусов.

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