Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Стране" не подтвердил информацию СМИ о том, что Леонид Кравчук до конца лета не вернётся к работе в ТКГ из-за операции на сердце.

"У меня таких данных нет. Не комментирую неназванные источники. Единственное, что могу сказать: Леонид Макарович Кравчук выйдет из больничного и сам ответит на все вопросы", - сообщил "Стране" Арестович.

29 июня источники "Страны" в окружении экс-президента сообщили, что Кравчук перенес операцию на сердце в Киеве. По их словам, Леонид Кравчук находится в больничной палате, где восстанавливает свои силы.

Позже эту информацию подтвердил его советник Алексей Арестович. Однако подробности о состоянии здоровья Кравчука Арестович раскрыть отказался.

Перед этим, 28 июня, Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 25-й годовщине Дня Конституции. Его пресс-секретарь Оксана Сибирцева заявила СМИ, что политик плохо себя чувствует.

В Офисе президента заверили, что пока не рассматривают замену 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.