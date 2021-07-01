Переболевший ковидом после первой прививки Ляшко получил вторую дозу вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко получил вторую дозу вакцины от коронавируса от AstraZeneca. Первую чиновнику вкололи еще когда он занимал пост главного санитарного врача, 2 марта этого года.

Об этом глава Минздрава сообщил в своем Facebook в четверг, 1 июля.

"Завершил полный курс иммунизации от COVID-19. Сегодня получил 2 прививки вакциной AstraZeneсa. Первой привился, как публичное лицо. Это была остаточная доза. Через 11 дней после вакцинации заболел ковидом, переболел достаточно легко", - написал Ляшко.

Также он рассказал, что перед второй прививкой он никаких лабораторных анализов не делал, не проверял наличие антител против Covid-19 и не рекомендует этого делать другим.

Также Ляшко рассказал украинцам, получившим первую дозу вакцины от коронавируса, как получить вторую:

Для вакцинации 2-й дозой вас пригласят телефонным звонком по контакту, который вы оставили после первой прививки.

Если же на вакцинацию вас записывал работодатель, он организует и 2-е прививки.

Все, кто получил 1-ю дозу вакцины, гарантированно получат 2-ю дозу. Это касается всех вакцин, используемых в Украине.

Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели.

Записи о прививках сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения и с разрешения пациента доступны соответствующим медицинским работникам.

"Если вам отказали в прививке - обращайтесь в контакт-центр МЗ по тел. 0800 60 20 19", - добавил Ляшко.

Напомним, 2 марта Ляшко получил первую дозу вакцины от коронавируса в прямом эфире. Спустя две недели он заболел Covid-19, однако, по его словам, без тяжелых последствий.

Тем временем Национальная академия наук пришла к выводу, что украинцы менее охотно идут вакцинироваться, чем ранее.