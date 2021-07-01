В день официального открытия в Украине рынка земли, 1 июля, к 14:00 в реестре зарегистрировали 33 соглашения относительно земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции, об этом заявил глава ведомства Денис Малюська во время пресс-конференции, посвященной старту рынка земли.

"Это первые соглашения с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория", - сказал чиновник.

По его словам, перед открытием рынка была проведена огромная работа: внесены изменения во многие законы, разработан ряд новых подзаконных актов. Особенно насыщенным в этом плане выдался июнь, добавил Малюська. Ведь кроме подготовки большого количества подзаконных актов продолжалась разработка нового софта, связанного с открытием рынка земли.

"Пограммное обеспечение реестров, которые работали до сих пор, не было пригодным для обеспечения оборота участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных законом о рынке земли. Сейчас же никаких физических препятствий для функционирования рынка земли нет, у нас есть стабильно работающая систему", - доложил Малюська.

Он также спрогнозировал, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать с 2024 года. Сейчас же наступает этап "ограниченного рынка земли", когда приобретать землю могут только физические лица, а общая площадь таких участков не может превышать 100 га.

"Для эффективной защиты прав собственников земли на законодательном уровне был принят ряд постановлений по проверке нотариусами покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения и сделок купли-продажи на соблюдение требований закона. Они в итоге дадут возможность обеспечить корректную процедуру продажи участков, правильное оформление всех сведений в реестре, а гражданам Украины - реализовать свое конституционное право на свободное распоряжение своей собственностью", - пояснил министр.

Однако, по его словам, власти будут проверять источники происхождения средств на приобретение земельных участков.

Вместе с тем к рынку земли не будут допущены не только иностранцы, но и отдельные категории граждан Украины. Среди них, в частности, лица, в отношении которых были применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры в соответствии с законом "О санкциях" - в виде запрета на заключение сделок по приобретению в собственность земельных участков.

"У нас было немало решений Европейского суда по правам человека о том, что право собственности - это базовое право гражданина, и его нужно защищать. Обязанность государства - предоставить возможность продавать земельные участки. Наконец первый решающий шаг к этому в Украине сделан. С сегодняшнего дня можно покупать и продавать земельные участки", - добавил Малюська.

Ранее "Страна" прогнозировала, какими ценами откроется рынок земли в Украине, и рассказывала, сколько она стоит в других странах.

Мы также сообщали, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает земельную реформу аферой власти и намерена доказать ее антиконституционность в Конституционном суде.