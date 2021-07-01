Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 1 июля, ослабился до 27,3650 грн/$1, что на 0,0725 грн больше, чем в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилллеров коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,355-27,375 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,38 грн/$1 с 27,22 грн/$1 в среду.

Кроме того, регулятор ослабил курс нацвалюты на 2 июля – до 27,3841 грн/$1 с 27,2275 грн/$1 накануне.

Напомним, новая неделя на межбанке началась с удешевления доллара: 29 июня его курс просел на 9 копеек, и торги финишировали на 27,20-27,25 грн/$.

Также мы писали о том, что распродажа "Укравтодора" обвалила доллар в пятницу. Что будет с валютным курсом после Дня Конституции. В конце прошлой недели валютчики развернули рынок и обвалили доллар: 25 июня его курс обвалили сразу на 22 копейки, и межбанк закрылся в диапазоне 27,33-27,34 грн/$.