В первый день июля Верховная Рада 275 голосами приняла в первом чтении законопроект №5599 об олигархах. Однако затем провалила голосование за предложение ускорить подготовку документа ко второму чтению, чтобы успеть рассмотреть его еще на текущей летней сессии.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Слуги народа", отдавшие 231 голос за принятие проекта за основу, стали вдруг менее дисциплинированными и дали всего 207 голосов.

Удивительные метаморфозы произошли и с другими голосовавшими. Партия "За будущее" дала за "ускорку" всего три голоса (тогда как в первом голосовании - 18). А группа "Довира" и вовсе один, хотя первое чтение поддержали тоже 18 ее членов.

"Видимо, пытаются отложить вопрос в долгий ящик. Такая тактика. Мы типа за, но не спеша. А что будет осенью - посмотрим", - резюмировал канал.

Как рассказывала "Страна", Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект в парламенте как неотложный 2 июня.

Мы также подробно разбиралась в сути резонансного законопроекта и целях его появления.

В случае принятия закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации и будет действовать 10 лет.