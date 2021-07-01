Верховная Рада поддержала инициированный Кабмином законопроект №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, который предполагает повышение налогов и сборов фактически во всех сферах экономики. За документ проголосовали 264 нардепа.

Голосование за законопроект по фракциям выглядит аналогично поддержке закона об олигархах в первом чтении, где "Слуги народа" также дали 223 голоса и им помогли "Доверие" и "За майбутне".

Как фракции поддержали "антиахметовский" закон:

"Слуга народа": за - 223; против - 3

ОПЗЖ: за - 0; против - 0

"Евросолидарность": за - 0; против - 24

"Батькивщина": за - 0; против - 9

"За майбутне": за - 17; против - 0

"Доверие": за - 19; против - 0

"Голос": за - 0; против - 11

Внефракционные: за - 5; против - 3

Этот резонансный законопроект в экспертной среде уже получил название "антиахметовского", так как предусматривает повышение ренты на руду. Но проект не только о руде. Он прописывает внесение целой пачки изменений в Налоговый кодекс. Правки коснутся многих налогов - от акцизов на спиртные напитки и налога на прибыль предприятий до, собственно, ренты и налогов для физлиц.

По налогам на физлиц Кабмин акцентировал внимание только на новой формуле отчислений с продажи недвижимости. Это основное нововведение для людей по налогам, суть которого в том, что при продаже трех и более объектов недвижимости в год, начиная с третьего уже нужно будет платить налог на доходы физлиц, то есть 18%.

Также в законопроекте появляется понятие минимальной налоговой нагрузки на землю - налог, который будут платить те, кто выращивает сельхозпродукцию, включая огородников. При этом "платежи с огородов" могут сильно ударить по сельским жителям, ведь платить придется даже с "бесплатных 2 гектаров" - льготную площадь участка срезали всего до 0,5 гектара.

Журналист "Страны" Людмила Ксенз прошлась по главным пунктам принятого "антиахметовского" закона.

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