Сегодня Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о коренных народах.

Туда, как мы уже рассказывали, не входят русские. А значит крупнейшая в стране языковая общность - к ней относится и сам президент - так и останется без фундаментальных прав на образование, культуру и защиту.

Как и другие нацменьшинства - за очень редким исключением, как раз и прописанном в проголосованном 1 июля законопроекте.

Разбирались, зачем его принимали и какие будут последствия.

1. Что такое коренной народ?

Есть два определения. Первое - в законопроекте Зеленского.

По нему, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.

Правда, есть и определение, принятое в ООН. На что, к слову, любят ссылаться авторы законопроекта, которые доказывают, что там все в соответствии с международными нормами.

Но по факту - нет. Организация объединенных наций предлагает считать коренным народом любой, который сам себя таковым считает. И никакой оговорки, что он не должен иметь какого-то другого государства, в нормах ООН нету.

Интересно, что в 2007 году, когда эта декларация принималась, Украина воздержалась при голосовании. А теперь озаботилась судьбой малых народов.

Декларация ООН выступает за любые культурные и гуманитарные права коренных народов, вплоть до их автономии и даже самоопределения. Также документ против ассимиляции таких народов - прежде всего культурной.

Но это в идеальном мире ООН. Вернемся к Украине.

2. Кто включён в коренные народы?

Очевидно, что под определение Зеленского не подпадает абсолютное большинство народов, которые живут на территории Украины столетиями. Хоть русские, хоть греки, хоть венгры.

В законопроекте прописано, кто подпадает: это крымские татары, караимы и крымчаки. Все они - выходцы с Крымского полуострова, который сейчас находится под контролем России.

И подавляющее большинство тех же крымских татар до сих пор живет именно в Крыму, а не на подконтрольной территории. А значит в их отношении закон будет иметь очень формальное действие - просто в силу малой численности татар на материковой Украине.

3. Какими правами они будут обладать?

Во-первых, им гарантируется право на самоопределение и формирование своих органов власти на территории Украины, в границах мест компактного проживания. Но формируется такой орган только решением Кабмина. Представление должна подать Госслужба по этнополитике и свободе совести.

Также Кабмин будет определять для них места религиозного поклонения или культурного значения и охранять их. Также представительские органы "коренных" смогут вносить в правительство предложения по переименованию населенных пунктов, где они избраны.

Второе и главное - им можно создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. Причем речь идет о создании школ и вузов всех форм собственности - то есть коммунальной и государственной. Такого права русские, например, лишены: они могут лишь открывать частные (а следовательно, платные) школы.

Более того, в статье пятой подчеркивается, что государство гарантирует изучение языков коренных народов. Им также дается право изучения своих языков на базе существующих школ. Но в каком объеме - не указано.

"Центральные органы исполнительной власти во взаимодействии с представительными органами (коренных народов - Ред.) определяют порядок включения сведений о языках, истории и культуре коренных народов Украины в учебный процесс в соответствии с законами Украины в сфере образования", - говорится в законопроекте.

То есть конкретные объемы преподавания крымско-татарского языка и предметов на нем будет определять МОН. Однако принятый еще в 2019 году закон о среднем образовании дает крымским татарам право учить все предметы на родном языке вплоть до окончания школы.

Третий момент - государство может финансировать СМИ, которые открывают представительские органы коренных народов. Они должны иметь там долю в 51% и половину контента выпускать на языке коренного народа, а также посвятить половину вещания защите прав "коренных".

Но государство не обязано, а может давать на это деньги - после консультаций представителей крымских татар, караимов и крымчаков с Кабмином (решение принимает он).

При этом финансировать сами представительные органы коренных меньшинств государство будет обязано.

Много заложено "сладких", но нерабочих норм: например, обязательство бюджетов всех уровней "отстегивать" коренным народам средства на их развитие. Но касается это лишь доходов, которые получены с природных ресурсов Крыма. Который Украина не контролирует.

Также в Крыму "коренным" обещают раздавать землю, но, понятно, что пока эта норма тоже мертвая.

Интересно, что в законопроект заложили позволение коренным народам получать деньги от иностранных держав и организаций. Что как-то противоречит изначальной идее - защите народов, у которых нет своего государства за пределами Украины.

И, наконец, законопроект гарантирует защиту коренного народа от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, принудительную ассимиляцию или интеграцию в любой форме. А также защиту от расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Последний пассаж вообще крайне интересен, поскольку вызывает логичный вопрос: а остальные народы, получается, нужно ассимилировать? И ненависть против них оправданна?

4. Почему закон критиковал Путин?

Российский президент несколько раз критиковал украинский законопроект. Буквально вчера он его назвал "оружием массового поражения". И заявил, что Украина делает из русскоязычных граждан второго сорта.

Первое подобное заявление прозвучало накануне визита в Женеву для встречи с президентом США Байденом. Тогда Путин сравнил законопроект с практикой нацистской Германии. Второе - во время "Прямой линии" с россиянами.

Параллельно, явно в ответ на украинскую инициативу, в российской Госдуме появился законопроект о раздаче паспортов России украинцам по еще более упрощенной процедуре - когда вид на жительство можно получать, не выезжая в РФ, через консульство.

Для России украинский закон о коренных народах цементирует статус-кво с ущемлением русскоязычных и русских в Украине. А это для Москвы крайне чувствительный момент. Вплоть до того, что Россия ставит этот вопрос как условие урегулирования по Украине.

Детальнее об этом "Страна" рассказывала в материале Вернуть русский язык и убрать военную угрозу. Какие условия Путин ставит для встречи с Зеленским.

И очевидно, что продвигая инициативы, подобные закону о коренных народах, Украина по сути торпедирует любые будущие компромиссы с крупнейшим соседом - РФ.

5. Зачем его вообще принимали?

Как видим, документ получился довольно пустым. Например, те же образовательные права татар и других были уже закреплены законом о среднем образовании. Можно было внести небольшие коррективы и в закон о высшем образовании, и в другие.

Также властям никто не мешал финансировать крымско-татарские телеканалы и до этого законопроекта (как это и происходило с каналом "АТР"). Но решили издавать отдельный закон.

Это вызвано скорее всего попыткой ответить Европе, которая требовала от власти поменять дискриминационные законы об образовании и украинском языке. На что Банковая отвечала: мы примем законы о нацменьшинствах и там все вопросы снимем.

Однако принимают по итогу законопроект о коренных народах, куда не включили даже русских. Хотя Веницианская комиссия прямо указывала на ущемление образовательных прав этого этноса на территории Украины.

То есть выглядит это как "отмазка" от претензий Европы. Но сработает ли - вопрос.

А вот в том, что углубление дискриминации сработает против Зеленского - вполне вероятно. Он таким образом ещё больше смещается в нишу "армия.мова.вира", в которой и так сильна конкуренция. В лице Петра Порошенко и не только.

Многих же людей, которые голосовали за Зеленского на выборах такая политика только отталкивает от президента.