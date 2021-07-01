Верховная Рада поддержали за основу законопроект №5655, который предусматривает внесение проектной документации на строительство объекта в Единую государственную электронную систему в сфере строительства и обеспечение автоматической проверки проектной документации на строительство объекта. Таким образом парламент сделал шаг навстречу ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Законопроект получил поддержку 309 народных депутатов.

Законопроект предполагает расширение перечня информации, которую проверяют при экспертизе проектной документации на строительство объекта. Дополнительно будут проверять соответствие намерений застройки целевому назначению земельного участка; наличие/отсутствие у объекта статуса памятника культурного наследия или только что обнаруженного объекта культурного наследия.

Согласно проекту документа, организации, которые будут проводить экспертизу проектной документации, подлежат регистрации и обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности.

В законе прописано, что принятие в эксплуатацию законченных объектов строительства будет осуществляться путем внесения об этом записи в Реестр строительной деятельности. Это будет происходить автоматически программными средствами электронной системы или государственным регистратором в сфере градостроительной деятельности.

Значительно расширяется перечень административных услуг, связанный с получением права на выполнение подготовительных и строительных работ и принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов, предоставляемых автоматически с использованием электронной системы.

Отменяются разрешения для получения права на строительство и принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Функции по государственному градостроительному надзору будет выполнять Минрегионстрой.

Для предотвращения самопроизвольного строительства исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов по вопросам градостроительного контроля будут осуществлять мониторинг.

Определяются права и обязанности основных участников строительства.

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