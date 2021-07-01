Президент России Владимир Путин подписал указ, который наделил российских военных правом блокировать территории и акватории объектов, находящихся под охраной Росгвардии. В список вошел Керченский пролив и мост через него.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Согласно документу, Путин внес изменения в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии РФ", предусматривающие получение российскими военными права блокировать "охраняемые территории и акватории при пресечении попыток незаконного проникновения", охраняемых войсками национальной гвардии (Росгвардии)".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Росгвардия охраняет акваторию Керченского пролива, а также мостовой переход через него и энергомост с аннексированным Крымом.

С момента подписания указа Путиным российские военные могут проводить оцепление охраняемых территорий, если будет произведена попытка незаконно пересечь и проникнуть в акваторию, а также в случае попытки покинуть ее.

Напомним, в апреле этого года МИД Украины сообщил, что Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран.

Однако позже эту информацию в России опровергли.