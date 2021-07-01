Тупицкий подал иск против КС из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн. Окружной административный суд Киева (ОАСК) зарегистрировал иск отстраненного от должности судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого к Конституционному суду и сейчас решает вопрос открытия производства по административному делу.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность КС относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КС выплатить его", - говорится в сообщении.

Так, истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного суда Украины в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде Украины" и просит Окружной админсуд Киева обязать КС выплатить ему более 900 тыс. грн.

Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 29 декабря 2020 года Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении главы КСУ сроком на два месяца с этой должности.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

В первый день февраля стало известно, что Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного суда, зарегистрировал иск Александра Тупицкого, в котором он оспаривает указ президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины". После этого Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении судьи.

26 февраля президент снова подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля на один месяц.

Позже , 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".