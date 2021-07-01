Верховная Рада приняла в целом законопроект №5502-д об отмене режима свободной экономической зоны "Крым" на территории аннексированного полуострова.

Соответствующее решение парламентарии приняли в ходе внеочередного заседания в четверг, 1 июля.

Документ также упорядочивает правила въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

"Целью принятия законопроекта является отмена режима свободной экономической зоны" Крым "на временно оккупированной территории Украины и установления особенностей экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на ВОТ и выезд из нее только через контрольные пункты въезда-выезда, в которых осуществляется временный пограничный контроль при предъявлении любого документа, определенного статьей 5 ЗУ "О гражданстве Украины" или статьей 2 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

При этом иностранцы и лица без гражданства въезжают и выезжают из ВОТ только через КПВВ, в которых осуществляется временный пограничный контроль, при предъявлении паспорта иностранца (документа, удостоверяющего личность иностранца или лицо без гражданства) и специального разрешения с учетом положений ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

"Нормы международных соглашений, заключенных между компетентными органами Украины и других стран, о въезде, выезде и передвижении физических лиц по территории договаривающихся сторон, не распространяются на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в законе

Порядок въезда украинцев, иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезда с нее устанавливает правительство. Документ закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на ВОТ, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

Также парламент одобрил в целом законопроект №5501-д, который вносит необходимые изменения в Налоговый кодекс в рамках отмены этой свободной экономической зоны. Помимо этого депутаты приняли проект закона №5503-д, которым предусмотрены соответствующие изменения в Таможенный кодекс.

Ранее мы публиковали повестку внеочередного заседания Верховной Рады, которое проходит в эти минуты.

Также сегодня нардепы рассмотрят в первом чтении законопроект об олигархах.