Китайская соцсеть TikTok, принадлежащая компании ByteDance, до трех минут увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов, которые до сих пор не могли длиться более одной минуты. Об этом сообщает сервис.

"В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут", - говорится в сообщении.

Сервис добавил, что ранее функция загрузки видеороликов длительностью до трех минут была доступна ограниченному числу пользователей, которым TikTok разрешил "экспериментировать с расширенным форматом". Теперь опция станет доступна для всех.

Напомним, создавшая TikTok компания удвоила свою выручку в прошлом году.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве тиктокер подарил ребенку на камеру Iphone 11, а потом вырвал его из рук.

Также мы сообщали, что в TikTok разрешили массово удалять негатив и блокировать пользователей сотнями.