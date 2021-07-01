Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ из-за перенесенной им операции на сердце.

Об этом в четверг, 1 июля, сообщает "Общественное" со ссылкой на источник в окружении Кравчука.

"Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах", - сообщил знакомый источник.

По его словам, Кравчук "уже давно находился под наблюдением врачей".

29 июня источники "Страны" в окружении экс-президента сообщили, что Кравчук перенес операцию на сердце в Киеве. По их словам, Леонид Кравчук находится в больничной палате, где восстанавливает свои силы.

Позже эту информацию подтвердил его советник Алексей Арестович. Однако подробности о состоянии здоровья Кравчука Арестович раскрыть отказался.

Перед этим, 28 июня, Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 25-й годовщине Дня Конституции. Его пресс-секретарь Оксана Сибирцева заявила СМИ, что политик плохо себя чувствует.

В Офисе президента заверили, что пока не рассматривают замену 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.