Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что украинские спортсмены во время выступлений, комментариев или пресс-конференций должны говорить на государственном языке.



Об этом он написал в Фейсбуке.

"Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях - пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира. Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований", - утверждает Креминь.

Языковой омбудсмен добавил, что статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Кремень напомнил, что еще в 2020 году направил информационно-разъяснительные письма по положениям упомянутого Закона спортивным федерациям, обществам, учреждениям и клубам.

Он также добавил, что язык личного общения спортсменов не является сферой действия закона, но "подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и принципах спортивной дипломатии".

По словам Креминя, "спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизнью государства и его будущим".

Он добавил, что для "неукоснительного соблюдения языкового законодательства, всесторонней защиты и развития украинского языка", он повторно предоставил рекомендации всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам.

Кремень также подчеркнул важность утверждения Госпрограммы содействия освоению государственного языка и организации курсов по украинскому языку.

Напомним, 29 июня в Глазго состоялась игра в рамках 1/8 финала Евро-2020. Сборная Украина вырвала победу у шведов. Решающий гол на 121-й минуте матча забил Артем Довбик.

Сразу после пресс-конференции, на которой Довбик отвечал журналистам на русском языке, с критикой обрушилась на автора победного гола писательница Лариса Ницой, назвав футболиста "московитом".