Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 1 июля, приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах, в который не включены русские.

За него нардепы дали 325 голосов (в первом чтении, которое состоялось перед этим - 331 голос)

Слуга народа - 226

ЕС - 25

Батькивщина - 19

За будущее - 18

Голос - 15

"Доверие" - 13

внефракционные - 9.

ОПЗЖ дали ноль голосов.

Напомним, этот документ вводит особые права для трех национальностей – крымских татар, караимов и крымчаков. Они, в отличие от тех же русских, смогут учиться на родном языке.

Также закон определяет само понятие "коренной народ" - им является "автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины".

Такая формулировка, по сути, означает, что русские в Украине не могут считаться коренным народом. Как и венгры, поляки, белорусы, греки, молдаване, евреи - и все другие, кто столетиями жил на территории Украины. "Страна" подробно разбиралась в этом вопросе.

По тексту проекта коренным народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Так, им можно создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке.

Они могут создавать свои средства массовой информации. Им дается право получать финансирование своих представительских органов из госбюджета.

Законопроектом определяются гарантии относительно правовой защиты представителей коренного народа от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, принудительную ассимиляцию или интеграцию в любой форме, а также защиту от расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Также мы сообщали, что Путин назвал законопроект Зеленского о коренных народах уродливым и похожим на идеи нацистской Германии.