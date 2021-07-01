Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 об олигархах ("О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни"). За - 275 голосов.

Соответствующее решение народные депутаты поддержали в ходе внеочередного заседания парламента в четверг, 1 июля.

Как видно из итогов голосования на табло, проект поддержали 231 "слуга народа", и по 18 представителей группы "Довира" и партии "За майбутне".

Против проголосовали 24 депутата из политсилы Петра Порошенко и 13 представителей "Голоса". Воздержались 16 нарбепов от "Батькивщины" и три внефракционных парламентария. Не голосовали один "слуга", два депутата "Евросолидарности" и по одному представителю "Голоса", "Батькивщины", "Довиры" и "За майбутне", а также один внефракционный депутат.

"Оппоплатформа" бойкотировала заседание с голосованием, попросту не участвовав в нем.

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил глава государства, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Зеленский зарегистрировал этот документ в украинском парламенте как неотложный днем ранее.

В Офисе президента объяснили, что срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов.

Примечательно, что на этапе разработки из законопроекта исчезла одна из ключевых норм, а именно запрет олигархам владеть СМИ. При этом под один из критериев для определения лица к олигархам попадают все 100 богатейших украинских бизнесменов из списка "Форбс" за 2020 год.

Решения касательно внесения лица в реестр олигархов, согласно проекту закона, будет принимать Совет национальной безопасности и обороны.

Документ предусматривает, что лицам, включенным в реестр олигархов, будет запрещено делать взносы в поддержку политических партий и участвовать в "большой приватизации". Также олигархи должны будут подавать имущественные декларации - как и чиновники с депутатами.

Как сообщил Телеграм-канал "Политика Страны", с дальнейшим продвижением принятия проекта ситуация несколько забуксовала.

"Дальше пошли любопытные дела: Рада провалила предложение ускорить рассмотрение законопроекта ко второму чтению (чтобы успеть рассмотреть уже на этой, летней, сессии). "Слуги" стали вдруг менее дисциплинированными и дали всего 207 голосов. Удивительные метаморфозы произошли и с другими голосовавшими. "За будущее" дала за "ускорку" всего три голоса. А "Довира" и вовсе один. Видимо, пытаются отложить вопрос в долгий ящик. Такая тактика. Мы типа за, но не спеша", - пишет канал.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в сути законопроекта, а также анализировала расклады перед первым чтением этого документа в стенах парламента.

Также мы приводили слова главы партии "Слуги народа" Александра Корниенко о том, что второе чтение законопроект об олигархах может пройти уже на следующей неделе.