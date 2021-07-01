Сегодня, 1 июля, Краматорский суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве в марте 2017 гола мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина майором СБУ Федорчуком.

Об этом в комментарии "Стране" заявил адвокат потерпевшей стороны Валентин Рыбин.

"Процесс длился более 4-х лет. Все это время убийца гулял на свободе и даже стал подполковником СБУ. До последнего момента было не ясно - устоит суд под давлением "конторы", или преступление останется безнаказанным. Это не ясно и сейчас, но главное - Федорчук признан, осужден судом первой инстанции на 12 лет лишения свободы, лишен воинского звания и взят под стражу в зале суда", - сказал "Стране" Рыбин.

Напомним, в марте 2017 года майор СБУ Вадим Федорчук совершил жестокое убийство жителя Авдеевки Еремина. В результате полученных тяжелых травм (открытый перелом черепа, кровоизлияние в мозг, множественные побои и переломы ребер) Еремин умер. Его тело через неделю обнаружили военнослужащие. Федорчук свою вину сначала отрицал и заявлял, что его не было на месте событий, а Конин и Потапов его оговаривают. Но затем вообще отказался от дачи показаний.

После предъявления подозрения Федорчуку, следственным судьей Дружковского горсуда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако, по словам Рыбина, приехали высокие чины из СБУ, дали личные поручительства, и суд назначил залог 308 800 грн. После внесения залога с апреля 2017 года подозреваемый находился на свободе. По словам адвоката, он не был отстранен от должности и продолжал нести службу.

В августе 2019 по просьбе друга погибшего в дело на стороне потерпевших матери, жены и брата вступил адвокат Рыбин, после чего судьям был заявлен отвод и дело перешло в Краматорский суд.

Однако, по словам Рыбина, суд в Краматорске искусственно затягивал дело майора СБУ Вадима Федорчука. При чем, не один раз: когда это произошло вновь в 2020 году, Валентин Рыбин приковал себя наручниками в здании суда, чтобы вынудить назначить новое заседание.

Последнее судебное рассмотрение резонансного дела по обвинению сотрудника СБУ состоялось 22 июня текущего года.