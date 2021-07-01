С 2 июля 2021 начинают действовать новые правила въезда из России в Украину. Это единственный работающий без ограничений маршрут, по которому жители "ЛДНР" могут добраться в Киев.

Теперь граждане Украины при въезде их России должны будут сдавать тесты на коронавирус. Львиная доля тех, кто ездит в Россию - это люди с пропиской в ОРДЛО (других Москва просто не впускает).

По данным властей, ограничения ввели по причине штамма "Дельта", которым сейчас болеют 90% инфицированных в РФ.

"Страна" отвечает на главные вопросы о пересечении госграницы Украины через российские пункты пропуска.

Как изменились правила въезда в Украину из РФ со 2 июля?

С 2 июля 2021 года все граждане Украины и иностранцы, которые находились в России более 7 дней в течение последних 14 дней, обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус в пунктах пропуска через государственную границу.

Жители "ЛДНР" едут через РФ транзитом и обычно находятся там меньше недели. Но тест им сдавать все равно придется, поскольку такой формат поездки является нелегальным по украинским законам.

И, хотя Рада уже предложила отменить штрафы для таких поездок, закон пока не принят окончательно.

Все ли должны сдавать тест на ковид для въезда?

Существует узкая группа лиц, которая освобождена от сдачи тестов при въезде в Украину из России. Это:

• дети до 12 лет,

• беженцы,

• работники дипломатических представительств и члены их семей,

• водители и члены экипажа грузовиков и автобусов, которые осуществляют регулярные и нерегулярные перевозки,

• военнослужащие государств-членов НАТО.

Тесты на коронавирус, которые надо сдавать, бесплатные?

Экспресс-тесты на коронавирус платные. Они стоят от 400 до 600 гривен. Такую сумму "Стране" озвучили в онлайн-сервисе погранслужбы Украины.

С собой везти тест нельзя, его не примут. Нужно сдавать непосредственно в пункте пропуска.

Сколько ждать результата теста?

Тест, который нужно сдавать, экспресс-формата.

Ожидание результатов, как сообщили нам в Погранслужбе, займет 20-25 минут.

Нужно ли уходить на самоизоляцию тем, кто получил негативный тест?

Не нужно. Украинцы, получившие негативный результат экспресс-теста, могут въезжать в страну и перемещаться без ограничений.

Если же тест будет положительным или же гражданин откажется его сдавать - то в Украину впустят в обоих случаях. Но тогда будет нужно пройти двухнедельную самоизоляцию.

Нужно ли сдавать тест вакцинированным украинцам?

Да, нужно. Даже если эти вакцины рекомендованы к применению в ВОЗ и в Украине.

Можно ли вместо экспресс-теста предоставить тест на антитела?

Нет. Справка о наличии антител не является альтернативном экспресс-тесту, его все равно придется сдавать на границе.