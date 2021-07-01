Кабинет министров Украины ввел главу представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикаса в состав комитета по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий. Европейский чиновник будет выполнять функции независимого негосударственного эксперта.

Об этом свидетельствует распоряжение правительства №697-р от 30 июня 2021 года.

"Внести в персональный состав независимых негосударственных экспертов, которые входят в состав комитета по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий... Матти Маасикаса, гражданина Эстонской Республики (по согласию)", - говорится в документе.

Напомним, в начале июня Маасикас принимал участие в совещании при участии других европейских чиновников и замруководителя Офиса президента Андрея Смирнова. Стороны обсудили законопроекты, касающиеся судебной реформы в Украине, в частности инициативы о деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП).

Уже 30 июня Верховная Рада приняла законопроект о ВККС, который предоставляет иностранцам решающее право голоса при назначении судей.

Ранее мы приводили заявление Маасикаса о том, что среди государств-членов ЕС нет консенсуса касательно вступления Украины в содружество.