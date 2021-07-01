Доступную украинцам вакцину от Covid-19 Covishield одобрили семь стран Евросоюза. Теперь привитые этим препаратом туристы будут иметь право на поездку в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. К тому же Эстония отдельно подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией.

Об этом сообщает ВВС.

По данным источников издания, Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также сделали вакцину приемлемой для поездок.

Считается, что Covishield - это индийская версия Vaxzevria от AstraZeneca. Ранее в Офисе президента этот препарат представляли как британскую "АстраЗенеку", которая производится в Индии, но оказалось, что это не совсем так. "Страна" подробно разбиралась в этом вопросе.

Напомним, что большинство стран Евросоюза пускают туристов при наличии справки о вакцинации черырьмя препаратами: "Пфайзером", "Модерной", "АстраЗенекой" или "Джонсоном". Ранее мы писали о том, смогут ли поехать в ЕС украинцы, привитые "АстраЗенекой" и "Ковишилдом".

Также мы сообщали, что скорость вакцинации в Украине нужно увеличить в пять раз, чтобы выполнить план главы Минздрава Ляшко.