Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба рассказала "Стране", как на Никиту Потураева в Верховной Раде напала Ирма Крат.

По словам Цыбы, инцидент произошел во время брифинга.

"Мы вышли с коллегами на брифинг, как раз говорили о демократии. Тут походит эта барышня к Никите Потураеву, спрашивает его: "Вы депутат "Слуги народа"? - Да. И эта женщина бьет его по лицу. Мы вообще не поняли, что случилось. А эта барышня начала возмущаться и предъявлять претензии по поводу того, что открыли рынок земли. Мол, хочу вам высказать свое мнение. Мы спрашиваем, мол, кто вы, и что вообще происходит? И тут она достает удостоверение и представляется: "Я Ирма Крат, аккредитованный журналист". Мы все были в недоумении", - рассказала "Стране" Татьяна Цыба.

В итоге сотрудники Управления госохраны вывели Ирму Крат. Сама перепалка женщины с нардепами от "Слуги народа" продолжалась несколько минут.

Она уточнила, что Никита Потураев не отвечал на удар Ирмы Крат, не толкал и не бил ее в ответ.

"Тут нужно отдать должное Никите за выдержку: он не толкал Ирму Крат, он просто держал руку у своего лица, прикрываясь от ударов", - сказала нардеп.

Цыба возмущена тем, что Ирма Крат прошла в Верховную Раду по "корочке" журналиста. Нардеп считает, что после этого инцидента нужно пересмотреть аккредитации в парламент.

"Это правда образец псевдодемократии: эта женщина называется журналистом, а сама оскорбляет и бьет народных депутатов. Такие выходки дискредитируют настоящих журналистов. Думаю, что аккредитацию в Раду любом случае нужно пересмотреть. Мы регулярно поднимаем на комитете вопрос о том, что аккредитаций в парламент выдано слишком много, и явно не тем изданиям, которые реальные издания. Но когда мы поднимаем этот вопрос, нас обвиняют в том, что мы ограничиваем свободу слова. Но давайте посмотрим и разберемся, в Раду ходят действительно журналисты или непонятные люди по "липовым" удостоверениям?" - добавила депутат.

Напомним, сегодня в Верховной Раде в ходе брифинга пна нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева напала Ирма Крат - в прошлом активистка Майдана и глава "женской сотни". Другие кадры нападения на депутата вы можете увидеть в нашем материале.

Сама Крат заявила, что устроила драку в парламенте "по просьбе народа", недовольного открытием рынка земли в Украине.