В четверг, 1 июля, в Испанском муниципалитете Отура возле Гранады уже второй день горят склады с хамоном. Пожар начался вечером в среду, причина возгорания устанавливается. Всего на складе назодились 200 тыс. окороков.

Об этом сообщает IDEAL и CanalSur.

Пожар на складах с хамоном начался вечером, через полчаса после начала возгорания дым было видно из Гранады. Довольно быстро за клубами дыма скрылось солнце, а запах гари распространился на километры вокруг.

Сообщается, что огонь поглотил четыре склада хамона, расположенных на старых объектах Поланко в муниципалитете Отура. По информации на данный момент в результате пожара никто не пострадал, но конструкции зданий были разрушены. Причины возгорания неизвестны.

Во время начала пожара в здании только один сторож, хотя на предприятии работает 64 сотрудника. Пожарные прибыли на место инцидента и сначала они не могли получить доступ к периметру и пытались охладить территорию издалека.

Напомним, в Якутии уже несколько недель бушуют лесные пожары. Их площадь за сутки выросла на четверть.

Также сообщалось, что в Турции в районе курортного Мармариса бушуют лесные пожары. Пожар возник в лесной зоне района Памуджак на автомагистрали Мармарис - Ичмелер. Причина пока неизвестна.