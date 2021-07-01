В Киеве обокрали помощницу атташе США, через три дня после совершения кражи правоохранители задержали злоумышленницу. Ей оказалась 19-летняя уроженка Закарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей страницы в Facebook.

"26.06.2021 потерпевшая, которая является должностным лицом посольства США в Украине, обнаружила кражу личных вещей из собственной сумки, о чем сразу сообщила в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

29 июня правоохранителям удалось задержать воровку, которой оказалась 19-летняя девушка из Закарпатья. При ней обнаружили часть украденный вещей, в частности дипломатическую карту помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки.

В Telegram-канале "Киев Оперативный" назвали имя злоумышленницы - Ласлова Ирина Гейзивна.

Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве на улице обнаружили сотрудницу американского посольства Санвер Никаэло, она была без сознания и с травмой головой. Ее госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь девушки. По одной из версий ее сбил поезд, по другой - имело место нападение.

Также сообщалось, что спустя 8 месяцев полиция так и не выяснила, почему погибла сотрудница посольства.