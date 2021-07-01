В четверг, 1 июля, на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева прямо в Верховной Раде напала Ирма Крат (в прошлом - активистка Майдана и глава "женской сотни").

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Ирма Крат напала на Потураева прямо во время его выступления на брифинге. Сначала она снимала нардепа, подойдя к нему почти вплотную, потом начала кричать, бить кулаком, а потом сумкой. После этого девушку под руки увела охрана. Потураев продолжил отвечать на вопросы журналистов. Представители госохраны вывели напавшую на нардепа из здания Верховной Рады.

О деталях нападения "Стране" рассказала нардеп от "Слуги народа" Татьяна Цыба.

"Мы вышли с коллегами на брифинг, как раз говорили о демократии. Тут походит эта барышня к Никите Потураеву, спрашивает его: "Вы депутат "Слуги народа"? – Да. И эта женщина бьет его по лицу. Мы вообще не поняли, что случилось. А эта барышня начала возмущаться и предъявлять претензии по поводу того, что открыли рынок земли. Мол, хочу вам высказать свое мнение. Мы спрашиваем, мол, кто вы, и что вообще происходит? И тут она достает удостоверение и представляется: "Я Ирма Крат, аккредитованный журналист". Мы все были в недоумении", – рассказала "Стране" Цыба.

По ее словам, перепалка женщины с нардепами от "Слуги народа" продолжалась несколько минут. Цыба сказала, что Никита Потураев не отвечал на удар Ирмы Крат, не толкал и не бил ее в ответ.

"Тут нужно отдать должное Никите за выдержку: он не толкал Ирму Крат, он просто держал руку у своего лица, прикрываясь от ударов", - заявила Татьяна Цыба.

Татьяна Цыба возмущена тем, что Ирма Крат прошла в Раду по "корочке" журналиста. Нардеп считает, что после этого инцидента нужно пересмотреть аккредитации в парламент.

"Это правда образец псевдодемократии: эта женщина называется журналистом, а сама оскорбляет и бьет народных депутатов. Такие выходки дискредитируют настоящих журналистов. Думаю, что аккредитацию в Раду любом случае нужно пересмотреть. Мы регулярно поднимает на комитете вопрос о том, что аккредитаций в парламент выдано слишком много, и явно не тем изданиям, которые реальные издания. Но когда мы поднимаем этот вопрос, нас обвиняют в том, что мы ограничиваем свободу слова. Но давайте посмотрим и разберемся, в Раду ходят действительно журналисты или непонятные люди по "липовым" удостоверениям?", - добавила Татьяна Цыба.

Напомним, в 2016 году группа людей забросала центральный вход в посольство Российской Федерации в Киеве бутылками с зажигательной смесью. Все участники инцидента были задержаны правоохранителями. В числе задержанных была и Ирма Крат.

Также мы писали, что в июне 2019 года суд в России заочно арестовал Ирму Крат. Российские правоохранители заявили, что она причастна нападению на здание посольства РФ в Киеве в 2016 году. Уголовное дело велось по статье о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.