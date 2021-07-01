"Укрзализныця" в четверг, 1 июля, возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика со ссылкой на и.о. председателя правления компании Ивана Юрика.

По его словам, возобновление сообщения стало возможным благодаря договоренностям украинской и словацкой железных дорого и в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

Восстановлено ежедневное курсирование двух пар поездов № 960/961 и № 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице составами дизель-поездов словацкого железнодорожного оператора (ZSSK).

Поезд №960 Кошице - Мукачево будет отправляться в 09:08 по словацкому времени, в 12:00 прибывать до Чопа и в 14:00 по украинскому времени прибывать в Мукачево. В обратном направлении поезд №961 Мукачево - Кошице будет отправляться в 14:48 и в 18:13 прибывает в Кошице.

В свою очередь поезд №962 будет отправляться из Кошице в 11:51, прибывать в Чоп в 14:51 и в Мукачево в 16:53. Обратно поезд №963 будет отправляться из Мукачево в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Также восстановлено курсирование поездов №8862/8861 Кошице - Чоп, и №8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп формирования ZSSK. Они будут курсировать ежедневно до 11 декабря 2021 года.

"Таким образом, украинцы могут комфортно путешествовать в Словакию и иметь возможность добраться с пересадкой в ​​другие страны Европейского Союза", - заявили в "Укрзализныце".

В компании напомнили, что Кабинет министров 14 апреля поддержал Порядок использования средств бюджетной программы для проектирования восстановления европейской колеи 1435 от Чопа до Ужгорода. По словам Юрика, реконструкция европути от станции Чоп до станции Ужгород значительно улучшит железнодорожное сообщение с европейскими странами. Пассажиры, следующие из Словакии и Венгрии, смогут доезжать до Ужгорода и дальше уже делать пересадку на поезда, курсирующие широкой колеей, и наоборот.

"Сейчас уже восстановлено железнодорожное сообщение с Австрией, Венгрией и Словакией. Переговоры по сообщению с Польшей продолжаются, надеюсь, уже скоро мы восстановим скоростные маршруты в Перемышль", - добавил Юрик.

Напомним, ранее компания объявила о запуске скоростного поезда из Киева в Одессу. Также с завтрашнего дня начинает курсировать поезд "Интерсити" между столицей и Тернополем.

Тем временем, как утверждает нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, "Укрзализныця" снова столкнулась с дефицитом топлива - объема, имеющегося в распоряжении компании на данный момент, хватит на одни сутки.