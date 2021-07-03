Сегодня, 3 июля 2021 года, на стадионе в Риме пройдет матч Евро-2020, сыграют Украина и Англия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

На трибунах у команд будет не полномасштабной поддержки. В связи с распространением штамма "Дельта" в Британии УЕФА аннулировала билеты британских болельщиков. В это время украинским фанатам нужно было приехать в Италию заранее и просидеть 10 дней на карантине. Поэтому самое лучше и безопасное место просмотра футбола - перед экраном телевизора.

Для украинских зрителей матч будет транслировать канал "Украина" и сервис oll.tv. Россияне смогут посмотреть игру на Первом канале.

В Киеве матч Украина vs Англия покажут на большом экране ТРЦ "Гулливер" (по данным УАФ, он самый большой в Европе), на Центральном и Южном ж/д-вокзалах, в зале ожидания экспресса в аэропорт Борисполь. Гостей будут принимать кафе и бары, там столики желательно бронировать заранее.

Расклад перед четвертьфиналом: как Украине пройти Англию - читайте в материале "Страны".