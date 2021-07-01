Президент Украины Владимир Зеленский считает, что русский народ не хочет дальнейшей эскалации конфликта с Украиной и ожидает решения о прекращении войны, однако пропаганда "загоняет людей в полное непонимание правил современного мира".

Об этом глава государства рассказал в интервью для "Интерфакс-Украина".

Зеленского спросили о том, не может ли то, что сейчас многие россияне болеют за команду Украины на футбольном чемпионате Евро-2020, означать то, что в российском обществе нарастают ожидания прекращения войны.

"Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины.

Русский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий. Вспомните ту волну искреннего интереса, которая возникла сразу после моего предложения президенту России встретиться и найти путь к миру. Это не искусственный интерес, это реальные ожидания, которые есть", - сказал президент.

По мнению Зеленского, сегодня общество не может открыто задавать вопросы о войне и о ее цене, однако россияне не хотят продолжать агрессию в отношении Украины. Но на умы людей влияет пропаганда.

"Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям.... Но если эту пропаганду и все искусственные агрессивные процессы убрать, ситуация будет выглядеть совсем иначе. Возможно, если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что нам действительно есть о чем разговаривать. Не о мифах, а о реалиях", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в своем видеообращении 20 апреля Зеленский предложил президенту РФ Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Однако Путин считает что им незачем встречаться, потому что Зеленский отдал Украину под внешнее управление.