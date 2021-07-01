В пятницу, 2 июля, в большинстве областей Украины ожидаются грозы, ливни, град и шквальный ветер. Воздух прогреется до +27...+30 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Июль дебютирует ливнями. И завтра, 2 июля, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах возможны сильные ливни, град и шквалы", - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха будет низкой в ​​западных областях, +22...+27 градусов. Теплее всего будет на востоке, юго-востоке и в Днепре с районами, +27...+32 градуса. В дневные часы в центре и на юге будет солнечно.

В Киеве в пятницу, по данным синоптика, ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Температура воздуха ожидается на уровне +28 градусов.

По прогнозам Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидаются периодические дожди, грозы, +25...+32 градуса. В Карпатах - прохладнее, +14...+17 градусов.

Напомним, "Страна" писала о том, что июнь-2021 в Киеве оказался почти на 2 градуса теплее нормы, за месяц было установлено 10 температурных рекордов.

Также мы сообщали, что в июле на востоке Украины ожидается жара, а на западе - ни дня без дождя.