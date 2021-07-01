Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило тендер на закупку 15 наушников без гарнитуры и возможности подключить их по Bluetooth по 5 тысяч гривен. Общая сумма тендера составляет 75 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в системе публичных закупок ProZorro.

НАБУ объявило тендер 29 июня. В рамках него ведомство намерено закупить 15 полноразмерных проводных наушников без микрофона и Bluetooth.

Конечный срок подачи тендерных предложений 16 июля, аукцион назначен на 19 июля. Согласно тендеру, победитель должен поставить НАБУ наушники до 21 декабря этого года. Оплата за товар будет проводиться в полном объеме в период 10 рабочих дней после его получения.

Напомним, в начале июня Государственное бюро расследований объявило тендер на закупку паяльника. Ведомство ожидает за него заплатить не более 9 тысяч гривен.

Ранее ГБР искало поставщика телевизоров для нужд ведомства общей стоимостью 469,5 тысяч гривен, а в начале года правоохранители приобрели боксерский инвентарь за 27 тысяч гривен.

В феврале прошлого года Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.