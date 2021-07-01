Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Украина не является самостоятельным государством, а власти государства "выращивают" молодежь "в духе ненависти" к русским.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

"Украина - не самостоятельное государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ", - утверждает Песков.

Кроме этого, пресс-секретарь добавил, что Украина выращивает молодое поколение страны "в духе ненависти к русским".

"Большая трагедия Украины, которая выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским, это будет разрушительным для самой страны", - сообщил он.

Также пресс-секретарь уточнил, что у России и Украины общая история, поэтому русские и украинцы — "абсолютно один народ", а "продолжать дискуссию нет смысла".

"У России и Украины общая история, а русские и украинцы - это "абсолютно один народ", - сказал Песков.

Напомним, недавно в Кремле, в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности вынесения на референдум вопроса о разрыве связи Украины с Донбассом, заявили, что она и так разорвана. По словам Дмитрия Пескова Пескова, все связи "де-факто и так разорваны", а регионы "отторгнуты украинским государством".

Помимо этого, Песков рассказал, что новые санкции Украины, под которые попал и ряд российских компаний и физических лиц, в Москве могут понять только в том случае, если это - попытка не допустить встречи президент РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также Песков на вопрос о том, может ли Россия скорректировать свою позицию по Украине, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом, заявил, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается, а конфликт на Донбассе - это внутриукраинская проблема.